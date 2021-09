Lana Del Rey quitte les réseaux sociaux, le nouvel album d'Indochine et le line-up du Global Citizen à Paris... Toutes les news musique !

Le samedi 25 septembre dès 16 heures, le Global Citizen Live se déroulera à Paris au Champ-de-Mars, en face de la tour Eiffel. Les billets sont gratuits, obligatoires et disponibles uniquement grâce au programme Global Citizen Récompenses. Pour celles et ceux qui n'auraient pas participé, tous les tirages au sort sont malheureusement clos. L'événement devrait réunir près de 14 000 participants dans un lieu exceptionnel. Pour obtenir plus d'informations sur l'événement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil à la programmation de l'événement !

Elton John

Ed Sheeran

Doja Cat

Christine and the Queens

Black Eyed Peas

Stormzy

Les invités spéciaux : Angélique Kidjo, Charlie Puth, et Fatma Said

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de la star mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui est apparue totalement méconnaissable en robe de tulle lors du Met Gala 2021.

Alors que Billie Eilish enchaînera bientôt avec une immense tournée mondiale qui passera également par Paris, la chanteuse vient d'être élue parmi les personnalités les plus influentes de la planète selon Time magazine. Un véritable honneur pour la jeune femme qui figure également en couverture de ce numéro exceptionnel dans lequel on retrouve des artistes comme Kate Winslet, Britney Spears, Lil Nas ou encore Omar Sy. Classifiée dans la catégorie pionnier, l'interprète de Bad Guy est présentée par Megan Thee Stallion comme une artiste humble et extrêmement terre-à-terre. Découvrez ce que la star américaine écrit à propos de son acolyte :

"Billie Eilish est une âme unique, avec une voix, un style et une attitude qui lui sont propres. J'ai rencontré Billie pour la première fois aux Grammys cette année. Elle avait déjà atteint la célébrité mondiale, ce qui peut donner des airs à certaines personnes, mais pas à Billie. Elle était tellement vraie et décontractée, même si sa personnalité est si grande. Elle est un esprit rare qui parle avec son cœur, sans prétention. Ce soir-là, j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur. Une femme forte, mais qui apprend et grandit encore. Une femme qui se bat pour elle-même et qui défend les intérêts des femmes partout dans le monde."

Depuis quelques mois, le ton est donné pour les fans d'Indochine ! Après la sortie de deux albums best-of ainsi qu'un concert-test organisé à l'AccorHotels Arena il y a quelques mois, c'est au tour de l'immense tournée des stades de débarquer ! Prévu du 19 mai au 3 juillet prochain, le Central Tour passera notamment par Lyon (complet), Bordeaux (complet), Paris (complet), Lille et Marseille. Pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre la main sur les dernières places, rendez-vous ici. Retardée à plusieurs reprises, cette série de concerts s'annonce déjà comme un événement inédit pour les fans du groupe. "On n'a jamais fait une scène centrale. Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédents. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait Oli de Sat à nos confrères de PureCharts à propos de la mise en scène.

Comme si la mise en place d'une tournée ne suffisait pas, il semblerait que Nicola Sirkis soit également d'attaque pour débuter l'enregistrement d'un nouvel album. C'est en tout cas ce que laisse entendre la dernière publication de l'artiste sur Twitter. Habituellement plutôt discret, le leader d'Indochine a osé le selfie sur lequel on aperçoit, en arrière-plan, des instruments de musique et un micro. De quoi rassurer les fans sur l'année à venir, qui s'annonce riche en émotions !

Il y a quelques mois, Lana Del Rey dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak devrait être suivi, dans très peu de temps, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Et ce malgré qu'il accuse déjà un retard assez important. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années. Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, cette dernière s'est rapidement inscrite comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de ces dernières années. Comme le déclarait le célèbre magazine Billboard, "la dernière décennie ne serait pas la même musicalement sans Lana Del Rey". Il ajoute également qu'elle a influencé la nouvelle génération pop à tendance alternative en citant notamment des artistes comme Lorde, Halsey ou encore Billie Eilish. Rien que ça.

Ce week-end, c'est à la stupeur générale que l'interprète de Blue Jeans a publié une vidéo dans laquelle elle explique qu'elle va quitter les réseaux sociaux dans les heures à venir : "Je voulais juste vous faire savoir que demain, nous allons désactiver mes comptes réseaux sociaux, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'autres intérêts et d'autres choses à faire qui requièrent de la confidentialité et de la transparence." Des paroles qui ont été exécutées ce lundi 13 septembre avec la disparition numérique de la star sur Twitter et Instagram, où elle était habituellement plutôt active auprès de sa communauté.

Pas de panique néanmoins puisque Lana Del Rey précise qu'elle n'abandonne pas la musique. "Je suis toujours présent et j'aime ce que je fais" ajoute t-elle avant de dire "Et je suis absolument là pour la musique, et je vais également me lancer dans d'autres projets." Une vidéo de quelques minutes dans laquelle elle a tenu à remercier les personnes qui la soutiennent depuis le début tout en affirmant "je vais juste garder mon cercle un peu plus proche et continuer à développer d'autres compétences et intérêts". Cette décision intervient après une période de plusieurs mois durant laquelle la chanteuse avait été la cible de plusieurs polémiques.