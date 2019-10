Lana del Rey qui interprète à merveille For Free de Joni Mitchell (COVER)

Le 30 septembre dernier, Lana del Rey interprétait pour la première fois le titre For Free de Joni Mitchell à Vancouver. Une reprise qui a vraisemblablement plu à l'artiste puisque cette dernière a réitéré l'opération quelques jours plus tard lors de son concert au Wamu Theater de Seattle. Issu de l'album Ladies Of The Canyon, sorti en 1970 par Joni Mitchell, le titre fait partie des covers que l'interprète de Video Games à l'habitude de présenter lors de ses concerts.

Actuellement en tournée mondiale, la chanteuse américaine qui vient tout juste de sortir son sixième album, Norman Fucking Rockwell, sera également à Paris en février 2020. Toujours en activité, on a aussi pu profiter de son trio avec Miley Cyrus et Ariana Grande dans, Don’t Call Me Angel, un titre imaginé pour le reboot du célèbre film Charlie's Angels.