Lana Del Rey : Norman Fucking Rockwell, la date de sortie du nouvel album dévoilée ?

Le cinquième album studio de Lana Del Rey, Lust For Life, est sorti il y a près d'un an et demi maintenant, et son successeur commence à se faire attendre ! Peut-être plus pour longtemps, selon le site MTV UK, Norman Fucking Rockwell, pourrait bien être dévoilé le 29 mars prochain ! Les premiers singles Mariners Apartment Complex et Venice Bitch, toujours très oniriques et mélancoliques, s’annoncent de très bon augure pour le reste de l’opus qui a été enregistré en collaboration avec Jack Antonoff, le producteur qui avait également travaillé sur l’album 1989 de Taylor Swift et Melodrama de Lorde. On a d’ailleurs pu voir le duo à l’oeuvre le mercredi 5 décembre dernier à New York lors d’un concert de charité durant lequel Lana Del Rey a dévoilé de nouvelles chansons country produites avec le musicien américain.

Cerise sur le gâteau, le très prometteur Sylvia Plath que Lana Del Rey a dévoilé il y a quelques semaines, pourrait être le prochain single choisi pour défendre Norman Fucking Rockwell et sa sortie serait prévue dans les jours à venir. Toujours selon MTV UK, la tracklist du disque devrait être composée de onze morceaux dont le style serait dans la lignée d’Ultraviolence, soit l’album préféré des fans. Une collaboration avec le rappeur américain Machine Gun Kelly est également attendue. Autant vous dire qu’on a hâte d’écouter ce que nous réserve la chanteuse de 33 ans !