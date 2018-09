Lana Del Rey : Mariners Apartment Complex, une nouvelle chanson teasée ?

Récemment, Lana Del Rey a collaboré avec Cat Power sur le dernier album de cette dernière. Et ce qui concerne son propre disque, Lana Del Rey poursuit sa collaboration avec Jack Antonoff. La bonne nouvelle pour les fan trop impatients de découvrir de nouveaux morceaux, l'interprète de Summertime Sadness a annoncé que "deux morceaux sortiraient la semaine prochaine". Petit bonus, "la première s'appelle Mariners Apartment Complex".

Deuxième bonne nouvelle, le morceau a déjà été teasé (toujours sur Instagram). Voilà qui donne encore plus envie d'en entendre plus. Et puisqu'elle est sur tous les fronts, avant tout cela, Lana Del Rey avait même dévoilé sa propre composition pour le documentaire dédié à Elvis (intitulé The King) - les fans savent que ce titre fait partie des trois morceaux dévoilés en 2008 par Lana Del Rey, sous le nom de Sparkler Jump Rope Queen.

Patience, le prochain album ne devrait plus tarder !