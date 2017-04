Lana Del Rey : Lust For Life feat The Weeknd, la chanson dévoilée

Après avoir dévoilé, seulement par écrit, une chanson composée à Coachella, Lana Del Rey est de retour dans nos oreilles. La chanteuse a dévoilée le 19 avril un nouveau single, Lust For Life, enregistré en duo avec The Weeknd ! Une chanson qui a la particularité de porter le même nom que le quatrième album de Lana Del Rey. La date de sortie de ce dernier reste inconnue mais devrait être imminente au vu du teasing orchestré par la star. Après un premier single dédié à ses fans, Love, Lana Del Rey affirme avec Lust For Life un goût pour la vie, exprimant sa joie de pouvoir faire ce qu'elle aime et avec ceux qu'elle aime. C'est la première chanson qu'elle ait écrite pour le successeur de Honeymoon. Une chanson que la jeune femme a beaucoup retravaillé avant qu'elle n'obtienne sa forme finale, à écouter dans le player ci-dessous.

C'est la quatrième fois que Lana Del Rey et The Weeknd collaborent ensemble. Jusqu'à présent c'était l'américaine qui était apparue sur trois des chansons du canadien. Celui-ci en avait fait d'ailleurs son double sur son dernier album Starboy avec le titre Stargirl Interlude. Leur première featuring remonte à 2015 pour le titre Prisoner, à noter que les deux artistes sont des amis de longue date. L'univers éthéré de Lana Del Rey et celui hyper sensuel de The Weeknd se mêlent à merveille, et Lust For Life en est une nouvelle fois la preuve. De quoi nous faire patienter avant la sortie de l'album très attendu de Lana Del Rey !