Décidément, 2017 sera un excellent cru musical. Après la sortie du nouvel album d'Ed Sheeran, celle du premier album de The Chainsmokers ou encore l'arrivée d'Harry Styles dans les charts, la planète pop/rock a de quoi faire. Mais celle que tout le monde attend, c'est Lana Del Rey. En février dernier, celle qui a signé Honeymoon a dévoilé Love, le premier single chargé de défendre cet opus à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre s'est parfaitement inscrit dans l'univers de la chanteuse. Véritable déclaration d'amour aux fans, ce morceau nous laissait présager un album aux sonorités vintage, un album imprégné des terres d'Hollywood. Bref, un album griffé Lana Del Rey.

Alors, à quoi s'attendre pour ce nouvel opus ? Lors d'une interview accordée à BBC 2, Lana Del Rey a confié que ce nouveau disque prendrait une dimension beaucoup plus sociale. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'on y retrouvera toutes les tensions politiques que les Etats-Unis ont connu ces derniers mois. Comme de nombreux artistes, Lana Del Rey a visiblement été inspirée par la campagne de Donald Trump (ainsi que par son élection) et comme eux, elle compte bien user de son art pour faire entendre sa voix. Ca, c'est ce qui touche au fond. Mais en ce qui concerne la forme, attendez-vous à des sonorités qui rappelleront les années 50 - 60 (de Shangri-Las aux débuts de Joan Baez).

Côté collaborations, difficile de vraiment savoir ce qu'elle réserve. Elle a confié avoir travaillé avec Miles Kane (de Last Shadow Puppets, ndlr) et il s'est longtemps murmuré qu'une collaboration avec The Weeknd serait de nouveau possible. Les deux artistes n'en seraient pas à leur coup d'essai puisque, pour rappel, ils ont déjà travaillé ensemble sur le titre Prisonner avant de réitérer avec Stargirl Interlude.

Lust For Life album cover! pic.twitter.com/cA5POWeYy6 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 11 avril 2017

Si la date de sortie officielle reste inconnue, Lana Del Rey ne lésine pas sur la promotion. Ainsi, après avoir dévoilé un mystérieux trailer il y a quelques semaines, la chanteuse a posté récemment la cover de cet opus. Bien qu'elle soit difficilement reconnaissable, on y retrouve sa touche personnelle. Couronne de fleurs, onirisme, image vieillie et effet vintage, ce sont des codes qui font dorénavant partie de son univers et cette nouvelle cover n'est qu'une évolution logique tout ce qu'elle a proposé jusque ici. La bonne nouvelle, c'est que cette promotion supplémentaire nous rapproche un peu plus du jour J. Notons qu'en plus, elle sera à l'affiche de l'édition Française du festival Lollapalooza (qui se tiendra en juillet) et qu'ensuite, elle assurera des concerts en Europe (toujours dans le cadre de festivals). Et qui dit "scène", dit automatiquement "album". patience, donc.

Lana Del Rey est connue pour prendre son temps mais surtout, pour livrer des albums travaillés, épurés et esthétiques. Alors même s'il faudra être encore un peu patients, il y a fort à parier que le jeu en vaudra la chandelle.