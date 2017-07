La mystérieuse Lana Del Rey ne fait définitivement rien comme les autres artistes. Si récemment elle invitait tous ses fans pour son anniversaire, aujourd'hui la chanteuse américaine confirme enfin une théorie en laquelle son public croyait fort depuis la sortie de l'album Born To Die en 2012. De quoi s'agit-il ? Des similitudes sont évidentes entre chacune des pochettes d'albums de Lana Del Rey : Born To Die, Ultraviolence, Honeymoon et le tout neuf Lust For Life... Elle partagent tout comme point commun le portrait de la pop star, toujours positionnée devant, côte à côté ou dans un véhicule. Autrement dit, les fans pensaient depuis des années que ses pochettes d'albums avaient toutes un lien... Ce que la principale intéressée a enfin confirmé en interview pour le NME !

La pochette de chaque album de Lana Del Rey

"C'est entièrement vrai. Ce camion (sur la pochette de Lust For Life) est le même qui a servi de modèle pour Born To Die. La Mercedes (sur la pochette de Ultraviolence) est à moi. Être sur la route ou aller quelque part était une grosse part des chansons. Une fois on m'a empêché de chanter à propos des voitures - "On a compris, tu les aimes". J'adore le fait d'avoir une narration dans la tracklist, et une continuité avec une discographie. C'est une histoire en développement.", voilà les confessions de Lana Del Rey au sujet des pochettes de ses quatre albums. Enfin, on a la réponse qui nous permettra de mieux dormir cette nuit ! Chez Virgin Radio, on se passe bien sûr en boucle le fascinant Lust For Life qui signe un retour triomphal pour son interprète et on a hâte de suivre les futures aventures de Lana Del Rey.