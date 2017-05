On l'attendait, elle est enfin là. Lana Del Rey nous aura fait attendre mais visiblement, c'est une excellente semaine pour la chanteuse américaine. Après avoir dévoilé le clip de Lust For Life avec The Weeknd, elle termine de nous achever en dévoilant la date tant attendue de la sortie de son nouvel album. Tenez-vous prêts, ce sera pour le 21 juillet ! Pour nous faire patienter, la chanteuse avait même dévoilé un trailer - dans lequel on pouvait saisir l'esprit de l'album à venir

July 21 fam — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 25 mai 2017

On vous le répète, côté son, ce disque oscillera entre les années 50 et 60 tandis qu'il aura une dimension plus "sociale". Pour le défendre, Lana Del Rey a déjà dévoilé quelques chansons - comme Love ou encore Coachella- Woodstock In My Mind. Et évidemment, il nous tarde de l'écouter en son intégralité.

Il n'y a plus qu'à attendre jusqu'au 21 juillet !