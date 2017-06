Hier mercredi 21 juin, Lana Del Rey fêtait ses 32 ans. Un anniversaire que les fans et médias n’ont pas manqué de lui souhaiter, et la chanteuse américaine a chaleureusement remercié tout le monde en postant le message suivant : « Je voulais juste vous remercier pour chacun des voeux d’anniversaire. Je suis si chanceuse de vous avoir ! Merci d’en avoir fait une si belle journée ». L’interprète de Video Games s’est toujours montrée très proche et reconnaissante envers ses fans, et pour le leur montrer encore plus, elle a décidé de tous les inviter à sa soirée d’anniversaire ce soir jeudi 22 juin au club 10ak à Los Angeles. Oui oui, vous aussi vous y êtes conviés !

I just want to say thank you for each and every birthday wish

I'm so lucky because I have u!

Thanks for making it a beautiful day

❤️Lana pic.twitter.com/Wh7yXBtlod

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 21 juin 2017

C’est l’établissement qui accueillera l’événement qui a propagé la nouvelle en diffusant une affiche avec écrit en commentaire « Lana Del Rey vous invite à célébrer son p*tain d’anniversaire ». On prend notre billet pour LA et on y va ? Par ailleurs, le cinquième album studio de Lana Del Rey a été annoncé pour le 21 juillet prochain avec une belle liste de collaborations (dont celle de The Weeknd). Pour nous présenter ses nouveaux morceaux en live, elle se produira à l’affiche de la première édition française du festival Lollapalooza à Paris le 23 juillet prochain.