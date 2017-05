Lana Del Rey ft. The Weeknd : Lust For Life, le clip dévoilé

Lana Del Rey est certainement l’une des chanteuses les plus fascinantes et les plus talentueuses de sa génération. Elle a cette aura presque mystique qui l'entoure et réussit à produire à chaque essai des albums d’une grande élégance. Le prochain s’intitule Lust For Life et sa date de sortie tarde sérieusement à se faire connaître même si on peut miser sur une publication avant l’été, avant les festivals estivaux auxquels elle est attendue. On en connaît déjà son premier single Love, Coachella - Woodstock In My Mind en hommage aux deux festivals mais aussi le titre éponyme de l’opus en featuring avec The Weeknd. Ce morceau particulièrement sensuel vient de voir son clip tout aussi langoureux dévoilé après plusieurs jours de teasing. On vous invite à découvrir sans plus attendre la vidéo de Lust For Life !

Dans ce clip aux grains très marqués donnant un aspect vintage à la vidéo, Lana Del Rey et The Weeknd se retrouvent au sommet des lettres Hollywood surplombant Los Angeles. Ils se lancent de langoureux regards et on ne peut que remarquer une certaine alchimie entre les deux artistes qui forment un duo très efficace décidément ! Le week end dernier, Lana Del Rey a encore dévoilé un nouvel extrait de Lust For Life laissant présager que sa sortie devrait être prochainement annoncée (on l’espère en tout cas !) La chanteuse par ailleurs sera à l’affiche de la première édition de Lollapalooza à Paris au mois de juillet prochain.