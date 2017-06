Lana Del Rey ft. ASAP Rocky, leur collaboration teasée sur Instagram

Tenez-vous prêts, le prochain album de Lana Del Rey devrait être grandiose - et non, nous n'exagérons pas. La chanteuse américaine sera de retour en juillet prochain et si l'on se base sur tous les morceaux révélés jusque ici, on peut d'ores et déjà être sûrs que ce sera un succès. Avec des featuring prestigieux (comme avec The Weeknd par exemple), Lana Del Rey s'assure de proposer un disque qui lui ressemblera, certes, mais qui devrait toucher un plus large public. D'ailleurs, on retrouvera également ASAP Rocky - si l'on en croit son compte Instagram.

We made a lot of good ones but I think we picked the best ones for the record @asaprocky @playboicarti @boi1da Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey) le 2 Juin 2017 à 16h50 PDT

"On en a fait des très bonnes, mais je pense qu’on a choisi les meilleures pour l’album." Ecrit Lana Del Rey. Cette (courte) vidéo donne clairement envie d'en entendre plus et, avec la chance, nous pourrons entendre le titre en entier avant le mois de Juillet. Pour ce nouvel opus, Lana Del Rey a choisi de partir sur des sons vintage mais elle n'a pas délaissé les artistes ancrés dans la modernité pour autant. Verdict dans un peu plus d'un mois, donc.