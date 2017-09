Lana Del Rey & The Weeknd : Lust For Life remixé par The Avener, votre son #VirginFriday

Le vendredi sur Virgin Radio c'est toujours une journée particulière puisqu'on vous fait découvrir chaque semaine le son #VirginFriday. Généralement une chanson que vous n'entendez pas ailleurs ou qui vient tout juste d'être dévoilée. On vous passe le titre en question toute la journée en espérant que vous en tombiez autant amoureux que nous. Cette semaine on parie que vous connaissiez l'excellent duo Lana Del Rey + The Weekend sur Lust For Life, mais on est pas aussi sûr que vous ayez eu la chance d'écouter le rework de The Avener ! Le français s'est réapproprié à sa façon la chanson est c'est une vraie tuerie, à écouter toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio !

The Avener continue, année après année, a nous dévoilé ses remixes tous plus réussis les uns que les autres de chansons plus ou moins connues. Des "reworks" qui ont fait sa renommée et qui sont bien plus que de simple remixes. L'artiste, que vous pouvez retrouver sur la scène de l'AccorHotels Arena le 30 novembre prochain à l'occasion d'Electroshock Paris, est un véritable orfèvre, capable de donner une toute nouvelle dimension aux chansons auxquelles il s'attaque. Avec Lust For Life, il nous donne plus que jamais envie de danser sur une chanson de Lana Del Rey, ce qui n'était pas gagné au début. Bon #VirginFriday à tous avec Lust For Life de Lana Del Rey feat The Weeknd version rework de The Avener !