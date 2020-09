Lana Del Rey et sa merveilleuse cover du titre You must Love Me de Madonna (AUDIO)

À première vue, Madonna et Lana Del Rey n'ont strictement rien à voir ensemble ! Pourtant, la seconde avait largement prouvé le contraire en reprenant l'un des plus beaux titres de la Madone : You must Love Me. Sorti en 1996 en tant que bande-originale du film Evita, ce titre co-écrit par Andrew Lloyd Webber demeure l'un des plus gros succès du compositeur britannique. Un fait qui n'a pas échappé à l'interprète de Video Games puisque la jeune femme avouait récemment être une fan de ce dernier : "Andrew Lloyd Webber a été l'une de mes principales inspirations musicales, alors faire une reprise de l'une de ses chansons est un rêve" confiait-elle. "J'aime particulièrement cette chanson, 'You Must Love Me', en raison de la mélodie unique qu'elle contient. J'ai été incroyablement inspiré par toute l'œuvre d'Andrew, du Fantôme de l'opéra à Evita."

Il paraissait donc logique que la chanteuse à la voix envoûtante nous offre une reprise magnifique de You Must Love Me. Quant à savoir si elle l'interprète mieux que Madonna elle-même, il faudra en juger par vous-même !