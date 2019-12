Lana Del Rey et Kacey Musgraves reprennent I'll Be Home For Christmas (VIDEO)

Lana Del Rey, invitée par Kacey Musgraves dans le "Kacey Musgraves Show" a interprété une magnifique version de I'll Be Home For Christmas :

Si vous avez Amazon Prime, alors peut-être avez-vous vu l'émission de Noël de Kacey Musgraves : la chanteuse y interprète Rockin' Around the Christmas Tree avec Camila Cabello mais ce n'est pas tout ! Elle s'offre aussi une parodie du film culte "Love Actually" avec Kendall Jenner... bref, une émission de Noël comme on les aime, accompagnée de cette reprise parfaite.

De son côté, Lana Del Rey vient de sortir un nouveau clip et sera bientôt en France. Patience !