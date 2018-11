Lana Del Rey et Jared Leto sont les nouvelles égéries de Gucci

Il n'y pas si longtemps, c'est Harry Styles qui prêtait ses traits à la Maison Italienne. Aujourd'hui, Gucci a choisi Lana Del Rey et Jared Leto pour incarner sa nouvelle campagne. Si Lana Del Rey travaille actuellement sur son nouvel album (sur lequel Jack Antonoff a travaillé), elle n'a pas manqué de répondre à la demande de Gucci. En 2019, attendez-vous donc à la retrouver sur toute une campagne de photos (avec Jered Leto, évidemment) : "Cette nouvelle campagne montrera le talentueux duo, composé de deux personnalités énigmatiques, éclectiques et glamour", peut-on lire dans les colonnes de US Weekly.

Si les maison de couture se dirigent de plus en plus vers les artistes (chez Balmain, on habille Beyoncé mais aussi Taylor Swift), le choix de ces deux artistes s'explique aussi par leur amitié commune avec Alessandro Michele, directeur artistique de Gucci. Pour rappel, c'est lui qui avait déjà habillé le duo lors du MET Gala 2018.