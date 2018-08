Lana Del Rey et Cat Power s'associent sur Woman, un nouveau morceau 

Bien que Lana Del Rey soit en studio avec Jack Antonoff pour préparer son prochain album, cela ne l'empêche pas de travailler avec d'autres artistes et de mettre son talent (et sa voix) à leur service. Et justement, celle a qui l'on doit Lust for Life a collaboré avec Cat Power sur le morceau Woman - à retrouver sur l'album Wanderer, qui sortira en octobre prochain - le 5, plus précisément.

"Aujourd'hui, je partage la video de mon titre, Woman, dirigé par Greg Hunt", a écrit la chanteuse sur son compte Instagram. Merci à Lana Del Rey pour avoir posé ta voix sur une chanson aussi important que celle-ci. Woman est le dernier titre enregistré de mon prochain album, Wanderer, et c'est la première chanson complète que je voulais partager avec vous". Lana Del Rey n'apparaît pas dans le clip (et c'est bien dommage) mais cela n'enlève rien à la beauté du clip. Et puis qui sait, avec la chance, les deux chanteuses le joueront peut-être un jour ensemble sur scène !