Lana Del Rey est de retour avec Let Me Love You Like A Woman !

La chanteuse la plus poétique des Etats-Unis est de retour ! Lana Del Rey vient tout juste de dévoiler Let Me Love You Like A Woman, premier single chargé de défendre Chemtrails Over The Country Club, son prochain album.

Produit (et écrit) avec Jack Antonoff (connu pour avoir notamment travaillé avec Taylor Swift), le titre signe un nouveau chapitre dans la carrière de l'artiste. Ce sont les fans qui, avant tout le monde, avait découvert le listing du morceau sur Spotify, juste avant la confirmation de Lana Del Rey en personne. Il y a peu, la chanteuse avait annoncé sur les réseaux sociaux quelques dates potentielles concernant la sortie de l'opus tant attendu : "Parce qu'il faut 11 semaines pour le vinyl, je dirais le 7 janvier", avait-elle ainsi confié.

Si pour l'heure, aucune date n'est arrêtée, une chose est sûre, la sortie n'a jamais été aussi proche !