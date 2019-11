Lana Del Rey en tête d'affiche du festival We Love Green 2020

La nouvelle est tombée ce lundi 4 novembre via les réseaux sociaux du festival We Love Green. En effet, les organisateurs du festival parisien ont dévoilé la présence de Lana Del Rey pour la prochaine édition de 2020 qui se déroulera les 6 et 7 juin prochains

. Une présence confirmée pour la journée du dimanche et qui a de suite suscité l'intérêt des fans sur Twitter. Encensée par la critique depuis la sortie de son album Norman Fucking Rockwell, Lana Del Rey fera donc partie des dizaines d'artistes à se produire devant les 80 000 personnes présentes sur l'événement (selon les chiffres de l'année précédente). Une présence rare de la star internationale qui rajoute encore un peu plus de prestige au festival We Love Green créé en 2011. En concert à Paris à l'AccorHotels Arena le 23 février prochain, l'interprète de Video Games fait donc le plus grand bonheur de ses fans français avec cette nouvelle date.