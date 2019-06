Lana Del Rey en couverture du magazine Vogue, elle se confie

"J'écris mon futur dans Vogue Italie" légende Lana del Rey dans son dernier post Instagram. Et c'est bel et bien le cas. En couverture du célèbre magazine de mode pour le mois de juin, la chanteuse semble plus fière que jamais à l'idée d'apparaître en première page de ce journal de légende. Un fait qui s'apparente presque à une habitude puisque c'est la troisième fois que l'interprète de Summertime Sadness y apparaît. Mais cette fois, il semblerait que ce soit beaucoup plus spécial aux yeux de l'artiste...

En effet, dans sa publication, Lana del Rey précise que les équipes du Vogue Italie lui ont laissé la possibilité de publier ses poèmes dans les pages du magazine. "Je suis très honorée qu’ils m’aient demandé de faire cela et d’inclure certaines de mes poésies. Je préfère travailler discrètement dans mon studio mais j’achète le Vogue italien depuis mes 11 ans et j’ai du mal à y croire" indiquait-elle d'un ton ému sur l'une des trois couvertures visibles sur ses réseaux sociaux.