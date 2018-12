Lana Del Rey en concert, elle dévoile de nouvelles chansons... country !

Jack Antonoff, avec qui Lana Del Rey travaille pour son nouvel album Norman Fucking Rockwell, organisait un concert de charité hier soir mercredi 5 décembre à New York. Parmi les invités et performeurs on retrouvait Mitski, Bleachers, Rostam Regina Spektor et Lana Del Rey, nouvelle égérie de Gucci. Lors de son passage sur scène, l’interprète de Summertime Sadness a été rejointe par l’hôte de la soirée et ensemble ils ont joué deux chansons inédites d’un projet country sur lequel ils sont actuellement en train de bosser. Si ces morceaux n’auront certainement pas de sortie officielle comme l’a précisé la chanteuse de 33 ans, ils restent entraînant, et on vous invite à les découvrir ci-dessous !

tonight lana del rey performed songs from a country record she & jack antonoff are making that will probably never get a proper release and honestly the yeehaw jumped out !! pic.twitter.com/kojuzqgd9Q — keaton kilde (@keatonkildebell) 6 décembre 2018

Lana Del Rey performing a new country song pic.twitter.com/wMhRCsPysx — omarxnyc (@omarxnyc) 6 décembre 2018

L’un des morceaux semble s’intituler I Must Be Stupid for Being So Happy, dommage qu’il ne fasse pas parti du prochain opus, il aurait constitué un audacieux tournant country pour Lana Del Rey. Son quatrième album Norman Fucking Rockwell aurait déjà sa date de sortie prévue pour le 29 mars 2019 selon MTV UK, mais l’information n’a pas (encore ?) été confirmée par la maison de disque, elle est donc à prendre avec des pincettes.

En attendant, vous pouvez en découvrir un extrait par ici.