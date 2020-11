Lana Del Rey en colère contre une fan, Vianney pousse un coup de gueule contre le gouvernement et Camélia Jordana a terminé son nouvel album... Toutes les news musique !

Les élections américaines battent actuellement leur plein aux États-Unis ! Si les célébrités sont nombreuses a avoir appelé à voter pour Joe Biden, le candidat démocrate, certains ont bravé les critiques pour soutenir Donald Trump, le président actuel. Une prise de position qui passe rarement inaperçue auprès des internautes qui n'hésitent pas à signifier leur déception sur les réseaux sociaux. Une mésaventure qui vient tout juste d'arriver à Lana Del Rey. Seul problème ? Cette dernière n'aurait absolument pas soutenu le milliardaire de manière publique. D'où sa réaction surprenante lorsqu'elle a été critiquée par l'un de ses fans pour ses "soi-disant" choix politiques.

"Je sais qu'Elizabeth a voté pour Trump. J'aimerais pouvoir consulter son bulletin de vote. Quelque chose ne me convient pas." a publié une fan de la chanteuse sur Twitter. Des propos vus par la chanteuse qui s'est empressée de répondre "Va te faire foutre". Le message ne pouvait pas être plus clair. Choquée par la réponse de son idole, la jeune femme lui a aussitôt précisé qu'elle avait un tatouage d'elle sur le bras. Mais qu'importe, pour l'interprète de Video Games, le mal est fait.

Il faut dire que la chanteuse s'était notamment exprimée sur le sujet lors du soutien de Kanye West à Trump en disant que la décision du rappeur était "une grosse perte". Une mauvaise expérience pour Lana Del Rey qui avait également annoncé il y a quelques jours qu'elle reportait la sortie de son album, Chemtrails Over The Country Club, à l'été prochain. On le saura désormais, il ne faut pas trop taquiner de près la star américaine !

Depuis le début de la crise, nombreux sont les artistes qui tentent de se faire entendre. Privés de scène, Clara Luciani, Suzane et bien d'autres ont fait savoir leur mécontentement face au manque de moyens mis en place par le Gouvernement face aux domages que le virus a causé à la culture. Quelques jours après l'annonce d'un nouveau confinement, le Gouvernement a ordonné la fermeture des rayons dits "non essentiels" des grandes surfaces - incluant ainsi la culture. Des "mesures radicales et illogiques", selon Vianney.

« C'était le pire jour, mais nous sommes motivés comme si c'était le meilleur. C'est quasi du militantisme », a ainsi expliqué l'artiste dans les colonnes du Parisien le jour de la sortie de son troisième album. Il poursuit : « Avec mon label, on a le sentiment de faire preuve de courage, car on sait que l'on vendra moins d'albums que prévu. Mais on essaie d'apporter un peu de lumière dans l'obscurité. On revient à l'essence de notre métier : proposer une évasion ». Et de l'évasion, nous en avons tous besoin.

"Ce qui m'attriste le plus, au-delà des mesures radicales et illogiques du gouvernement, c'est le manque d'empathie de ceux qui les prennent". Plus tard, sur Twitter, il réitère. "Je dirais que le plus inquiétant pour la suite, dans ces discours gouvernementaux sauce PowerPoint, est ce manque d'empathie tellement palpable. L'empathie ne se feint pas. Elle s'exprime. Ou non visiblement".

Camélia Jordana s'est récemment offert un retour on ne peut plus réussi avec le titre Facile, un single chargé d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel opus. Et justement, après plusieurs mois d'attente, la chanteuse vient enfin de dévoiler qu'elle avait terminé ce quatrième album qui succèdera à Lost, sorti en 2018 et qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique. Un retour que l'interprète de Non non non vient tout juste de confier à ses 139 000 abonnés sur Instagram pour lesquels elle a tenu à publier plusieurs clichés très importants dans son processus de création. Récemment invitée dans Le Lab Virgin Radio, l'artiste actuellement à l'affiche de Parents d'élèves en avait également profité pour se confier sur ce nouvel album et préciser qu'elle s'était "retrouvée à faire un album assez engagé". On vous laisse jeter un coup d'oeil !

"Je viens de finir mon 4ème album. Je me sens un peu comme la personne sur la 2ème photo après avoir passé ces deux dernières années comme sur la 3ème photo. Ces trois dernières semaines ont plutôt eu le goût de la 4ème. Je me suis un peu accrochée aux sensations de la 5ème et beaucoup à celles que m’inspire la déesse de la 6ème pour que mon intérieur soit rempli de la 7ème et que je trouve la force d’aller au bout de cet accomplissement" écrit Camélia Jordana en légende des sept clichés postés depuis son compte. Une manière sympathique et humoristique de partager son ressenti concernant l'accouchement de son quatrième opus mais également de rendre hommage à Yseult, qu'elle décrit ici comme sa "déesse".

"Je suis tellement émue. C’est fini. J’ai tout sorti de moi. Chaque chose est à sa place et tout résonne comme dans ma tête. Cette sensation n’a pas de prix. La hâte n’est plus le mot juste. Je suis bienheureuse d’avoir ce temps pour moi avant que cette nouvelle chose offerte au monde ne soit vôtre. Je laisse ce morceau de moi se balader en dehors pour l’instant. Je vais dealer avec ce fait. Il sera bientôt dans vos mains, sur vos lèvres, à vos oreilles et je l’espère, dans vos cœurs. 4ÈME ALBUM LOADING" termine l'interprète de Facile et Silence, deux tubes que l'on devrait également retrouver sur son nouvel album, dont on ignore encore la date précise de sortie. Pas de panique, on vous dira tout en temps et en heures !