Lana Del Rey : Elle sera en concert en France en 2020 !

Voilà des mois que les fans de la chanteuse attendaient avec impatience la sortie de son nouvel album. Repoussé à plusieurs reprises, l'opus intitulé Norman Fucking Rockwell a finalement été annoncé il y a quelques heures pour le 30 août 2019. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'organisation Live Nation France, à l'origine de la plupart des événements musicaux dans l'Hexagone, vient de publier sur Twitter une information inespérée. En effet, ces derniers viennent d'annoncer que Lana del Rey serait en concert à Paris en 2020. Et pas n'importe où...

ANNONCE / @LanaDelRey annonce la sortie de son album 'NORMAN FUCKING ROCKWELL!' et donnera un concert le 23 février 2020 à @AccorH_Arena. Prévente disponible le 26 août sur https://t.co/ubRnPakrIT et mise en vente générale des billets le 28 août à 11h sur https://t.co/RNQ8S0vziJ pic.twitter.com/K8T7akcZKI — Live Nation France (@LivenationFR) August 1, 2019

Rendez-vous donc le 23 février prochain à l'AccordHotels Arena à Paris pour un concert exceptionnelle de l'interprète de Video Games. A noter que les préventes seront disponibles le 26 août sur lanadelrey.com et la mise en vente générale des billets se fera le 28 août à 11h sur livenation.fr. Et au vue de l'attente générée par la sortie de son dernier opus, on vous conseille de ne pas trop tarder sur l'achat de vos billets.