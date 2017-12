Lana Del Rey, Ed Sheeran, Taylor Swift... Les 10 meilleurs albums pop de 2017 selon la rédac'

Qui dit fin de l'année, dit forcément l'heure de faire le bilan sur l'actualité musicale de ces douze derniers mois ! Taylor Swift, Lorde, Pink, Ed Sheeran, Sam Smith, Lana Del Rey, Katy Perry, Harry Styles, Niall Horan... Ils ont tous débarqué en 2017 avec des projets musicaux plus ou moins réussis, méritant toute notre attention ! Après avoir élu les 20 meilleures chansons pop de l'année, la rédac' s'est donnée la mission de faire un tri sélectif parmi tous les disques qui sont sortis entre janvier et décembre ! C'est l'heure de découvrir nos 10 albums pop préférés de 2017, entre poids lourds de l'industrie et belles découvertes !

Sans aucun doute, c'est l'album qui a fait le plus parler en 2017. Après le succès de 1989, Taylor Swift était attendue au tournant. Ses fans n'ont pas été déçus de découvrir la "new Taylor", plus sombre et plus agressive, qui ne regrette plus rien ou ne s'excuse plus. Malgré ses thèmes pesants (la vengeance, la réputation), Reputation nous prouve que Taylor Swift est toujours douée pour composer des tubes, il n'y a qu'à écouter la première partie du disque. Parmi nos titres favoris : "Delicate", "Getaway Car", "King of My Heart", "End Game" qui devrait être un single, "I Did Something Bad".

Tout comme SZA et Khalid, Julia Michaels fait partie des révélations de l'année. Après avoir écrit pour les plus grandes stars de la planète (Selena Gomez, Justin Bieber, Britney Spears, Gwen Stefani, Demi Lovato, Nick Jonas, Kelly Clarkson, John Legend, Maroon 5...), l'artiste âgée de 24 ans a enfin décidé de lancer sa carrière et elle a bien fait. Son mini-album Nervous System est une réussite totale, rempli de bijoux pop. Ecoutez de toute urgence "Uh Huh", "Issues", "Worst In Me" et "Just Do It".

Tout droit venu de Suède, le duo The Sound of Arrows nous avait déjà convaincu avec un premier album (Voyage) en 2011. On pensait ne jamais les revoir quand les deux garçons ont annoncé leur séparation quelques mois plus tard, et finalement, en 2017, ils sont de retour avec un sublime album, inspiré des sons des 90's, avec des mélodies toujours aussi enchanteresses. Nos favoris : "Stay Free", "Don't Worry", "The Greatest", "Moment in the Sun", "Hold On".

Vous être à la recherche du meilleur album de Noël pour accrocher vos boules au sapin, emballer les cadeaux pour vos proches et abuser des bons petits plats ? Ne cherchez plus, on l'a trouvé pour vous ! Everyday is Christmas de Sia est une collection précieuse de chansons originales qui vont vous plonger dans le monde féérique de Noël. Lutins vendus séparément !

Avec son single incroyable "Praying", Kesha méritait la première place de notre top 20 des meilleures chansons de 2017. Forcément, on retrouve la pop star parmi ceux qui ont livré un excellent album cette année. Très différent de ces deux premiers opus, Rainbow est un nouveau départ pour Kesha. Un mélange de pop, country et rock qui est déroutant au début mais finit par se savourer comme un bon vin chaud. Nos préférés : "Let 'Em Talk", "Praying", "Finding You" et "Learn To Let Go".

L'avenir de la pop lui appartient. Encore méconnue du grand public, Allie X remplit pourtant tous les critères pour être la next big pop star de demain. Son dernier projet en date, CollXtion II, nous plonge dans une dance-pop parfaite que tous les puristes du genre apprécieront. Ne faites pas l'impasse sur : "Paper Love", "Vintage", "Casanova", "Lifted", "That's So Us" et "Old Habits Die Hard".

En revenant avec Divide cette année, Ed Sheeran s'est assuré le plus gros succès de sa carrière. Et il faut dire que le chanteur britannique a encore de belles choses à offrir à ses fans. Que ça soit des up-tempo ou des ballades larmoyantes, toujours très mélodieux, Ed fait fondre notre petit coeur à tous les coups. Parmi nos chansons favorites : "Eraser", "Dive", "Shape Of You", "New Man", "Perfect".

Révélation de l'année aux Etats-Unis, Khalid commence aussi à se faire un nom en France. À l'âge de 19 ans, le chanteur pop-soul-r'n'b a déjà de quoi faire des envieux avec un premier album, American Teen, incroyable qui porte bien son nom. À coeur ouvert, Khalid se livre sur ses émotions, les doutes de sa génération, les ruptures difficiles... Toujours avec justesse et sincérité, ce qui nous a séduit en un rien de temps. On lui prédit de grandes choses pour la suite ! À écouter : "Shot Down", "Coaster", "American Teen", "Young Dumb & Broke", "Hopeless", "8TEEN".

Rien qu'avec son titre, Melodrama promettait quelque chose d'exceptionnel. Quatre ans se sont écoulés depuis la sortie du premier album de Lorde (Pure Heroine), et la chanteuse néo-zélandaise a encore plus de choses à offrir, à tous les niveaux. D'une précision musicale extrême, avec des paroles à fleur de peau, la pop star nous fait pénétrer dans son intimité la plus totale à coups de tubes alternatifs, dans lesquels on se projette avec joie, mais aussi quelques douleurs, sortant toujours plus forts. Les indispensables : "Green Light", "Liability", "Supercut", "Perfect Places", "Sober II".

Lana Del Rey aurait peut-être dû intituler notre morceau préféré de Lust For Life : "God Bless Lana Del Rey - And All The Beautiful Women In It". On n'a jamais caché tout notre amour pour la chanteuse qui a été révélée en 2011 avec le désormais classique "Video Games". C'est d'ailleurs de son premier album exquis, Born To Die, que ce nouvel opus se rapproche le plus. Difficile de décrire la perfection qui règne sur tous les titres de Lust For Life, dans lequel Lana Del Rey nous invite une nouvelle fois à vivre ses drames amoureux mais pas que. Pour la première fois, elle se sent concernée par ce qui se passe dans son pays ("When The World Was At War We Kept Dancing"), on est loin de l'American Dream qu'elle vantait à ses débuts. Sa voix est toujours aussi magnifique, sa façon d'écrire et son champ lexical envoûtants, chaque piste est d'une beauté et d'une mélancolie déconcertantes dans Lust For Life. Le monde va mal, mais Lana Del Rey ne s'est jamais aussi bien portée. Nos favoris : "13 Beaches", "Summer Bummer", "God Bless America - And All The Beautiful Women In It", "When The World Was At War We Kept Dancing", "Beautiful People Beautiful Problems", "Get Free".