Lana Del Rey échappe de justesse à un kidnapping

Vendredi 2 février, Lana Del Rey se produisait à Orlando -en Floride. Et c'est là-bas que Michael Shawn (un fan dérangé) a été arrêté par la police américaine. Ce dernier s'est rendu au Amway Center (là où se tenait le show) armé d'un couteau et avec l'intention d'enlever la chanteuse. Fort heureusement, les autorités sont intervenues à temps.

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.

After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 3 février 2018

Ce sont des internautes qui, en voyant les messages publiés par Michael Shawn, ont alerté la police. Il faut savoir qu'il considérait Lana Del Rey comme sa «Reine Ahmès-Néfertary». «Je veux voir ma reine ce vendredi, pour qu'à partir de ce jour, nous ne soyons plus qu'un», aurait-il écrit selon le média page six. «Je vais probablement finir la tournée avec elle, danser, parler et décider ce que nous allons devenir».

Hey kiddos.

I’m doing fine thanks for the messages. And tomorrow we’ll be in Hotlanta can’t wait to see everyone. Yachty that means u. pic.twitter.com/hwrRYyrA3E

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 4 février 2018

Deux jours après ce concert, la chanteuse a pris la parole sur les réseaux sociaux, tenant à rassurer ses fans : «Je vais bien, merci pour vos messages.», a t-elle twitté avant d'assurer qu'elle se produirait bel et bien le lendemain. Le pire a été évité, donc.