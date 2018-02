Lana Del Rey échappe à un kidnapping, elle s'exprime pour la première fois

Quand on met de côté les paillettes, les Grammy's et le compte en banque qui vont avec la célébrité, il faut admettre que le revers de la médaille n'est pas toujours facile à gérer. Pour preuve, certaines stars (comme Lana Del Rey, par exemple) sont confrontées à des fans dérangés qui, inévitablement, finissent par déraper. Le 2 février dernier, alors qu'elle se produisait à Orlando, la chanteuse a échappé de peu à un kidnapping. Appréhendé par la police, l'homme n'a -heureusement- pas eu le temps de s'en prendre à elle. Peu après ces évènements déroutants, Lana Del Rey a pris la parole sur Twitter, remerciant ses fans. Récemment, elle s'est exprimée pour la première fois.

"Après ce qu'il s'est passé à Orlando, je voulais vraiment être vous ce soir", a t-elle déclaré (non sans émotion), à Atlanta quelques jours plus tard. "J'allais bien et d'un coup... je me suis sentie un peu nerveuse en montant sur scène. Je veux simplement vous dire que je suis heureuse d'être là avec vous", a t-elle ajouté. On le répète, il y a eu plus de peur que de mal et c'est le plus important.