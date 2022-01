Lana Del Rey dévoile Watercolor Eyes, son nouveau titre pour la série Euphoria (AUDIO)

Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, Lana Del Rey s'est rapidement inscrite dans le paysage musical mondial comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de sa génération. Il y a quelques temps, la chanteuse dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak était suivi, il y a plusieurs mois, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années et qui, malgré des retards de "livraison" devenus habituels, est bien décidée à nous faire partager toute l'étendue de son immense talent. Dernier coup d'éclat ? Un titre inédit dévoilé dans la série Euphoria.

En effet, dévoilée il y a seulement quelques heures, une vidéo du titre Watercolor Eyes vient d'être publiée sur YouTube. Un morceau qui s'accompagne de la mention "bande-originale de Euphoria sur HBO" afin de bien préciser que la chanteuse a écrit et interprète ce titre uniquement pour le célèbre programme américain. On a d'ailleurs pu en écouter un extrait dans la vidéo promotionnelle du troisième épisode qui devrait être diffusé le 23 janvier prochain. En revanche, on ne sait pas si le titre sera dévoilé dans son intégralité lors de ce nouvel épisode très attendu. Un programme porté par l'actrice Zendaya qui s'exprimait il y a quelques jours à propos de ce nouveau chapitre, très perturbant, de la série : "Je sais que je l’ai déjà dit, mais je tiens à répéter à tout le monde qu’Euphoria s’adresse à un public adulte. Cette saison, peut-être encore plus que la précédente, est profondément émotionnelle et traite de sujets qui peuvent être difficiles à regarder. Ne la regardez que si vous vous sentez à l’aise. Prenez soin de vous et sachez que dans tous les cas, vous êtes toujours aimé et je peux toujours sentir votre soutien."

