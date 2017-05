Patience, Lust For Life ne devrait plus tarder- du moins, on l'espère. En mars dernier, Lana Del Rey a annoncé que son nouvel album verrait bientôt le jour et même si aucune date n'a encore été communiquée, on en connait l'artwork - ce qui est bon signe. Après ça, la chanteuse a dévoilé quelques titres pour combler l'attente. Il y a eu Love, Lust For Life (avec the Weekend) et ensuite, Coachella - Woodstock In My Mind. Ce week-end, alors qu'elle était sur scène, Lana Del Rey a réitéré avec Cherry.

Lorsqu'il s'agit de son nouvel album, Lana Del Rey évoque un disque qui plus "social" et surtout, qui serait inspiré des années 50-60. Fidèle à elle-même, elle nous offre là un morceau sensuel et qui, nous en sommes sûrs qui plaira au plus grand nombre : rappelons qu'avec ce disque, Lana Del Rey a travaillé le son différemment- de façon a toucher son public plus jeune. En ce qui concerne le reste de l'album, nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience ! Mais tout cela est déjà prometteur.