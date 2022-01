Lana Del Rey dévoile un nouveau titre, Sia se confie sur sa dépression et Stromae ajoute des dates à sa tournée... Toutes les news musique !

Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, Lana Del Rey s'est rapidement inscrite dans le paysage musical mondial comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de sa génération. Il y a quelques temps, la chanteuse dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak était suivi, il y a plusieurs mois, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années et qui, malgré des retards de "livraison" devenus habituels, est bien décidée à nous faire partager toute l'étendue de son immense talent. Dernier coup d'éclat ? Un titre inédit dévoilé dans la série Euphoria.

En effet, dévoilée il y a seulement quelques heures, une vidéo du titre Watercolor Eyes vient d'être publiée sur YouTube. Un morceau qui s'accompagne de la mention "bande-originale de Euphoria sur HBO" afin de bien préciser que la chanteuse a écrit et interprète ce titre uniquement pour le célèbre programme américain. On a d'ailleurs pu en écouter un extrait dans la vidéo promotionnelle du troisième épisode qui devrait être diffusé le 23 janvier prochain. En revanche, on ne sait pas si le titre sera dévoilé dans son intégralité lors de ce nouvel épisode très attendu. Un programme porté par l'actrice Zendaya qui s'exprimait il y a quelques jours à propos de ce nouveau chapitre, très perturbant, de la série : "Je sais que je l’ai déjà dit, mais je tiens à répéter à tout le monde qu’Euphoria s’adresse à un public adulte. Cette saison, peut-être encore plus que la précédente, est profondément émotionnelle et traite de sujets qui peuvent être difficiles à regarder. Ne la regardez que si vous vous sentez à l’aise. Prenez soin de vous et sachez que dans tous les cas, vous êtes toujours aimé et je peux toujours sentir votre soutien."

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau Enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental ces dernières années. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Alors que Stromae a déjà annoncé sa présence cet été à plusieurs festivals dont les Vieilles Charrues le 14 juillet 2022, il se produira également dans de nombreuses villes de France dès le mois de juin 2023 (oui, vous avez bien compris, ce n'est pas pour tout de suite !). Outre son passage à Lyon, Lille, Marseille, Paris ou Toulouse, le chanteur qui avait offert un live exceptionnel avec Coldplay il y a plusieurs années sera également à Nantes pour non pas deux mais trois concerts exceptionnels. En effet, comme il vient de l'annoncer sur son compte Twitter, Stromae a ajouté une date le 31 mars 2023 au zénith de Nantes. Pour ses fans européens, ce dernier vient également d'annoncer une date à Amsterdam le 14 avril 2023. Des rendez-vous précoces dont les billets sont d'ores et déjà disponibles en cliquant ici. Ne tardez pas trop, la tournée de l'artiste risque d'être l'événement musical à ne pas rater !

Au départ, le projet de Sia avait tout pour plaire ! Mûri comme un véritable rêve dans l'esprit de la chanteuse, ce film ambitieux a mis en avant la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. Dans le long-métrage, la célèbre actrice américaine interprète le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge, avec beaucoup de difficultés, Music, sa demi-sœur autiste. Finalement, il s'avère que les deux sœurs réussissent à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique… Retardé en raison de la crise sanitaire, le film est finalement sorti dans plusieurs pays du monde. Et si les difficultés liées à la crise sanitaire n'ont pas aidé à son envol, c'est surtout une grosse polémique qui a définitivement terni l'image du projet.

En effet, c'est le choix du casting de Sia qui a posé de nombreux problèmes ! Au cœur d'une polémique depuis plusieurs mois, la chanteuse avait même été priée d'annuler la sortie de son film. Pourquoi ? Car elle n'aurait pas choisi une actrice autiste pour interpréter le rôle d'une jeune fille ayant ce trouble à l'écran. En effet, initiée par Hannah Marshall, qui se définit elle-même comme autiste, la pétition précisait que le choix de Maddie Ziegler par la réalisatrice n'était pas judicieux : "En tant que personne autiste, je demande à ce que ce film soit annulé. C'est extrêmement offensif envers moi-même et les personnes autistes. Sia n'a montré aucun remords pour sa trahison inexacte et blessante pour la communauté". Des mots très forts qui avaient énormément blessé l'artiste australienne qui s'était ensuite officiellement excusée. Résultats finaux ? Le film a été un flop total !

Interrogée il y a quelques jours par le New York Times, l'interprète de Unstoppable raconte sa descente aux enfers suite aux critiques qui ont visé son projet. "J'étais suicidaire, j'ai rechuté et je suis allé en cure de désintoxication" confie ainsi la chanteuse au célèbre journal. Alors qu'elle s'était justifiée en disant avoir voulu travailler avec une personne neuro-atypique, mais que le rôle était trop demandeur. L'initiative avait finalement dû être abandonnée. "Le personnage est entièrement basé sur mon ami neuro-atypique", précise t-elle. "Il trouvait trop stressant d'être non verbal, et j'ai fait ce film avec rien d'autre que de l'amour pour lui et sa mère". Un gros coup dur pour la star australienne qui semble avoir passé cette période difficile. "Je promets que j'ai écouté" termine t-elle à propos de toute cette histoire.