Lana Del Rey dévoile la cover et la tracklist de son prochain album (PHOTOS)

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous annonçait que la sortie de l'album de Lana Del Rey, initialement prévue pour le 5 septembre 2020, était repoussée. En cause ? La fabrication des vinyles qui aurait pris beaucoup plus de temps que prévu suite aux restrictions imposées par la crise du coronavirus. Habitués à ces légers contre-temps, les fans de l'artiste se sont alors armés de patience pour finalement être récompensés en ce début d'année. Comme promis, la chanteuse américaine vient de dévoiler plusieurs clichés dans lesquels elle révèle la cover de son nouvel opus, Chemtrails over the country club, ainsi que la liste complète des titres qui le composeront. On la voit, entourée de de femmes, autour d'une simple table sur une photographie en noir et blanc. Jusque-là, rien d'extraordinaire... En revanche, c'est un commentaire qu'a fait la star sur son cliché qui a aussitôt créé le buzz !

.@LanaDelRey unveils the album artwork and track list for ‘Chemtrails Over The Country Club.’Which song do you claim? ???? pic.twitter.com/qfg6sUVxsp — Pop Crave (@PopCrave) January 10, 2021

"Il y a toujours de l'agitation et des bouleversements et, au milieu de tout cela, il y a toujours de la belle musique aussi. Je vous présente mon nouvel album Chemtrails over the country club" écrit Lana Del Rey en légende du cliché récemment posté sur Instagram. Et ce n'est pas tout, il semblerait que cette dernière ce soit empressée de préciser que la photo de son nouvel opus contenait des femmes de couleurs. Une manière d'anticiper les critiques et de montrer, une fois de plus, son engagement en faveur de l'inclusivité. Comme elle l'écrit en commentaire, l'interprète de Video Games raconte que mettre des femmes de couleur dans sa photo n'a pas été calculé mais qu'au contraire, il s'agit de ses meilleures amies.