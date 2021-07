Lana Del Rey dévoile la cover de son album et annonce un retard dans sa sortie (PHOTO)

Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, Lana Del Rey s'est rapidement inscrite dans le paysage musical mondial comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de ces dernières années. Il y a quelques mois, la chanteuse dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak devait être suivi, ces jours-ci, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années. Seulement voilà, il semblerait qu'une nouvelle fois, la star ait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En effet, alors qu'elle avait annoncé cet opus pour le 4 juillet, plusieurs publications viennent de confirmer que ce nouveau projet ne débarquerait pas tout de suite…

Dévoilée en exclusivité sur Instagram, la cover de l'album de Blue Banisters nous dévoile une Lana Del Rey resplendissante en robe jaune et accompagnée de ses deux bergers allemands Tex et Mex. Seul hic, la légende précise "TBD", à savoir "To be determined", que l'on peut traduire par "ça arrive bientôt" ou encore "ça reste à déterminer". Un énième retard dans les projets de la chanteuse américaine qui ne devrait pas perturber ses fans outre mesure. En revanche, il semblerait que cette dernière ait souhaité leur faire une sorte de d'excuse publique en offrant un extrait inédit de l'un des titres de l'album. Elle précise d'ailleurs que ce morceau devrait débarquer "soonish", à savoir "très bientôt". De quoi mettre un peu de baume au cœur des fans déçus de la star. On vous laisse écouter ce court extrait dans lequel la chanteuse apparaît vêtue d'un simple gilet jaune et d'un jeans en train de boire un café, de danser sensuellement et, bien entendu, de chanter.