Lana Del Rey dévoile (enfin) Mariners Apartment Complex, son nouveau morceau

Lana Del Rey travaille actuellement son nouvel album avec Jack Antonoff et il y a quelques jours, la chanteuse annonçait qu'un echantillon de leur collaboration serait dévoilé d'ici peu. Ce morceau, on l'a attendu et enfin, il est là : Mariners Apartment Complex est enfin disponible à l'écoute, laissant présager un album réussi - en même temps, venant de Lana Del Rey et de l'un des plus producteurs les plus demandés, on n'en attendait pas moins. Mariners Apartment Complex a été dévoilé et on préfère vous prévenir, vous allez l'écouter en boucle.

Le single est accompagné d'une vidéo en noir et blanc, qui, admettons-le, s'inscrit parfaitement dans l'univers de Lana Del Rey. Notez que c'est Chuck Grant (soeur de la chanteuse) qui l'a réalisée. La vidéo s'ouvre sur un tourbillon de vagues et se termine sur Lana Del Rey au téléphone. Pour l'heure, on ne connait pas encore le nom du deuxième single mais pour reprendre les termes de nos confrère de chez Idolator, il serait "intéressant de voir si ce single se suffit à lui-même ou s'il fait partie d'un plus gros projet". Réponse d'ici peu !