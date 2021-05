Lana Del Rey dévoile 3 titres inédits avant la sortie prochaine de son nouvel album !

Quelques mois après la sortie de son album Chemtrails Over the Country Club, Lana Del Rey avait promis de nous offrir un tout nouvel opus intitulé Blue Banisters le 4 juillet prochain. Si certains fans habitués aux retards à répétition de la star demeuraient sceptiques, il semblerait pourtant que ce nouveau projet débarque dans les temps. La preuve avec la sortie, ce jeudi 20 mai, de trois titres inédits intitulés Blue Banisters, Text Book et Wildflower Wildfire. Une belle promesse de la part de la star américaine qui devrait faire un retour remarqué dans les bacs. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Il faut dire que ces dernières années n'auront pas été très fructueuses en terme de projets musicaux. Il y a trois ans, en 2019, la star dévoilait Norman Fucking Rockwell, son sixième album studio ! Depuis, si elle n'a pas chômé -elle s'est notamment illustrée aux côtés de Miley Cyrus et Ariana Grande pour Charlie’s Angels ou avec son premier recueil de poésies intitulé Violets Bent Bakcwards Over The Grass- elle avait quelque peu laissé de côté sa carrière musicale. Pas de quoi s'affoler néanmoins puisque celle qui était devenue mondialement célèbre grâce à son titre Video Games pourrait également faire son retour sur scène et notamment en France où plusieurs de ses concerts avaient été annulés. Ces informations sont toutefois à prendre avec la plus grande précaution même si les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux.