Lana Del Rey délivre une performance exceptionnelle dans le Late Show de Jimmy Fallon (VIDEO)     

Quand sortira l'album tant attendu de Lana del Rey ? C'est la question que se pose les fans de la star depuis plusieurs semaines. Alors que Chemtrails Over The Country Club devait initialement être dévoilé le 5 septembre dernier, la chanteuse américaine avait récemment annoncé un énième retard dans sa sortie. Il semblerait désormais que l'opus soit disponible dans les bacs fin décembre voire début janvier 2021. En cause ? La fabrication des vinyles qui prendrait beaucoup plus de temps que prévu à cause des restrictions imposées par la crise du coronavirus. Un léger contre-temps qui ne devrait pas perturber les fans, habitués à ces retards concernant les nombreux projets de la chanteuse...

Invitée sur le plateau du Late Show de Jimmy Kimmel, Lana Del Rey en a profité pour interpréter Let Me Love You Like A Woman, l'un des titres de son prochain opus. Une apparition très rare puisque la chanteuse ne s'était pas produite à la télévision américaine depuis neuf ans. Enregistrée à l'avance depuis un bar de Manhattan, la prestation nous transporte dans un univers poétique où la voix extraordinaire de la chanteuse est magnifiée par le talent des musiciens qui l'accompagnent. Plusieurs mois après la sortie de Norman Fucking Rockwell, acclamé par les critiques musicales, Lana Del Rey s'apprête donc à revenir sur le devant de la scène avec un tout nouvel opus et, pourquoi pas, une tournée mondiale dans la foulée ? C'est tout le mal qu'on nous souhaite !