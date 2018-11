Lana Del Rey décroche les 2 milliards de streams sur Spotify ! 

Lana Del Rey qui prépare actuellement la sortie de son prochain album, Norman Fucking Rockwell avec les titres Mariners Apartment Complex et Venice Bitch, atteint les 2 milliards de streams Sptotify pour son troisième opus, Born To Die. La chanteuse multi-récompensée s'est notamment classée dans le top 10 des meilleures ventes US la première semaine en vendant pas moins de 67 000 exemplaires des son EP Paradise. Pour le reste du globe, il s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. Ainsi, l'interprète de Ride et Video Games peut se targuer de faire partie des dix albums féminins les plus streamés de tout les temps.

Eh bien, après Dua Lipa ou encore Rihanna, les chanteuses ont toutes l'air de vouloir battre tous les records ! On les félicite, bien évidemment.

"Born To Die - The Paradise Edition" by @LanaDelRey has now surpassed 2 BILLION streams on Spotify!

It remains as the 10th most streamed female album in history! pic.twitter.com/6heREnqefL

— Music News Facts (@musicnewsfact) 12 novembre 2018