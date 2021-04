Lana Del Rey : Découvrez le premier extrait de son prochain album (VIDEO)

Quelques semaines après la sortie de son album Chemtrails Over the Country Club, la chanteuse américaine serait sur le point de nous offrir un tout nouvel opus intitulé Blue Banisters et prévu pour le 4 juillet prochain. C'est en tout cas ce que cette dernière a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Une date que ses fans prennent malgré tout avec des pincettes sachant que son dernier projet avait été dévoilé avec plus d'un an de retard.

Néanmoins, en dévoilant un extrait de son nouveau clip (voir ci-dessous), l'interprète de Video Games surprend une fois de plus sa communauté de fans. Une courte vidéo de quelques secondes dans laquelle on la découvre dans un univers très américain avec chapeau et bottes de cowboy. Une ambiance presque romantique où la chanteuse entonne d'une voix douce et réconfortante quelques notes du titre Blue Banisters. Du moins, c'est ce que pensent les internautes qui sont déjà plus d'un million à avoir visionné ce teaser. Quant à savoir si l'éternelle perfectionniste pourra délivrer son nouveau projet dans les temps, il faudra encore patienter quelques semaines avant de le découvrir...