Lana Del Rey : Découvrez la setlist de sa nouvelle tournée

Lana Del Rey ne s'ennuie pas cet été ! En effet, la chanteuse nous a laissé bouche bée avec son nouvel album Norman Fucking Rockwell. Mais ce n'était que le début. Depuis lors, elle nous a offert une superbe couverture de Break Up with your Girlfriend, I'm bored d’Ariana Grande pour le Live Lounge de BBC Radio. Elle s'est également investi dans sa collaboration avec Ariana Grande (décidément) et Miley Cyrus, Don't Call Me Angel. Leur hymne de Charlie’s Angel a fait des débuts en force au Billboard Hot 100 cette semaine. Et ce n'est pas fini puisque la chanteuse américaine à lancé vendredi 21 septembre la tournée de son nouvel album avec une setlist très impressionnante. La voici :

Norman Fucking Rockwell

Bartender

Chelsea Hotel #2 – Leonard Cohen Cover

Born To Die

Blue Jeans

Cherry

White Mustang

Pretty When You Cry

Change / Black Beauty / Young And Beautiful

Ride

Tomorrow Never Came

Video Games

Mariners Apartment Complex

Summertime Sadness

Doin’ Time

Off To The Races

Shades Of Cool