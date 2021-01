Lana Del Rey : Découvrez (enfin) le clip de Chemtrails Over the Country Club (VIDEO)

En 2019, Lana Del Rey dévoilait Norman Fucking Rockwell, son sixième album studio ! Depuis, si la chanteuse n'a pas chômé -elle s'est notamment illustrée aux côtés de Miley Cyrus et Ariana Grande pour Charlie’s Angels ou avec son premier recueil de poésies intitulé Violets Bent Bakcwards Over The Grass- elle avait quelque peu laissé de côté sa carrière musicale en solo. Un léger contre-temps qui vient tout juste de toucher à sa fin avec la sortie de Chemtrails Over the Country Club, le clip du premier titre du prochain album de la chanteuse américaine. D'ores et déjà annoncé pour le 19 mars prochain, ce septième opus devrait donc marquer le grand retour de cette dernière sur le devant de la scène. Et même si ses derniers concerts en France n'avait pas eu lieu, il se pourrait bien que cette nouvelle ère soit l'occasion pour l'interprète de Video Games de revenir se produire dans l'Hexagone. Du moins, c'est ce qu'on espère...

Dans ce clip déjà visionné plusieurs millions de fois en quelques heures, Lana Del Rey apparaît dans une magnifique décapotable rouge avec les cheveux dans le vent et un collier de perles posé sur le cou. Une vidéo qui nous transporte tout droit dans les années 60 au sein d'une sorte d'Amérique fascinante et désormais révolue. Une fois de plus, la chanteuse qui vient de faire don de plusieurs centaines de milliers de dollars à des associations nous offre un titre proche de son ADN et dans lequel musique et art se mêlent à merveille.