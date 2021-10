Lana Del Rey de retour, elle s'éclate dans le clip de Blue Banisters (VIDEO)

Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, Lana Del Rey s'est rapidement inscrite dans le paysage musical mondial comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de sa génération. Il y a quelques mois, la chanteuse dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak devait être suivi, il y a plusieurs mois, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années et qui, malgré des retards de "livraison" devenus habituels, vient de dévoiler son nouveau disque ainsi que le clip du titre phare, Blue Banisters. On regarde.

Avant de supprimer ses réseaux sociaux, Lana del Rey s'était exprimée sur ce nouvel album : "Je pense qu'on peut dire que cet album parle de ce qui s'est passé et de ce qui se passe maintenant. (...) Même si les critiques actuelles ont été éprouvantes, ça m'a au moins permis d'explorer mon propre arbre généalogique, de creuser plus profondément et de continuer à montrer que Dieu ne se soucie que de la façon dont je me déplace dans le monde". Un discours plutôt positif pour celle qui se révèle poétique, libérée et amusée dans le clip de Blue Banisters. On la retrouve assez loin des autres clips qu'elle a fait dans le passé. Ici, elle se montre au naturel sur un tracteur, en train de peindre aves ses amis, hilares, ou encore à faire un gâteau. Avec des titres produits par Mike Dean ou encore Rick Nowels, ce recueil de quinze titres s'annonce comme la suite de Chemtrails Over the Country Club. Un opus poétique et épuré sur lequel la voix de la chanteuse est magnifiée par de simples notes de piano et une touche de guitare. On vous laisse en profiter !

