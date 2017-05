Lana Del Rey : Coachella - Woodstock In My Mind, une nouvelle chanson dévoilée

Lust For Life, quatrième album studio de Lana Del Rey, sera dans les bacs le 26 mai prochain. La chanteuse en a dévoilé deux premiers singles, les évaporés Love et Lust For Life, de belles chansons mais qui manquaient un peu de relief. Avec Coachella- Woodstock In My Mind, l'américaine nous offre enfin un titre plus rythmé ! Cette chanson, elle l'a écrite pendant Coachella, dans la forêt Celle-ci fait référence au concert que Father John Misty a donné lors de l'édition 2017 du festival californien auquel Lana Del Rey a assisté, aux côtés de la femme du chanteur. Woodstock et le célèbre Stairway To Heaven de Led Zeppelin sont aussi de la partie, écoutez !

Dans Coachella - Woodstock In My Mind, Lana Del Rey s'interroge, encore une fois, sur sa place en tant qu'artiste. Elle y reconnait qu'elle n'est pas la plus politique de tous, tout en espérant que ses mots aient un impact sur ses fans. Elle trouve même l'occasion d'adresser une petite pique aux " critiques qui peuvent être si méchants parfois". Quant à ses fans, Lana Del Rey peut être rassurrée, au vu de leur réaction sur les réseaux sociaux, ils sont prêts à célébrer le retour de leur reine comme il se doit. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir Lust For Life en intégralité.