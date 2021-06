Lana Del Rey célèbre ses 36 ans, retour sur ses meilleures performances en live (VIDEOS)

Il y a quelques mois, Lana Del Rey dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak devrait être suivi, dans très peu de temps, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années. Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, cette dernière s'est rapidement inscrite comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de ces dernières années.

Comme l'a déclaré le célèbre magazine Billboard, la dernière décennie ne serait pas la même musicalement sans Lana Del Rey. Il ajoute également qu'elle a influencé la nouvelle génération pop à tendance alternative en citant notamment des artistes comme Lorde, Halsey ou encore Billie Eilish. Une belle récompense pour la new yorkaise qui ne semble pas courir après la célébrité mais plutôt se jeter à corps perdu dans sa musique. Et le résultat est là.

Ce lundi 21 juin, Lana del Rey fête ses 36 ans. L'occasion pour nous de revenir sur quelques-unes de ses performances les plus marquantes et de nous replonger dans ces tubes qui ont bercé la dernière décennie ! Regardez plutôt !