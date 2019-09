Lana Del Rey, Ariana Grande et Miley Cyrus : Elles vont sortir un hit ensemble !

Il y a quelques mois, un reboot exceptionnel de Charlie's Angels était annoncé en grande pompe dans les médias. Joués par Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska, les rôles principaux s'annoncent déjà comme la nouvelle génération parfaite de drôles de dames travaillant pour le fameux Charlie. Et si les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour le casting, ils n'en ont pas pour autant laissé la bande-originale de côté. La preuve, c'est à d'énormes stars du moment qu'ils ont fait appel pour s'occuper de l'un des titres phares du long-métrage.

En effet, ce sera carrément Lana Del Rey, Ariana Grande et Miley Cyrus qui seront en charge du tube Don't Call Me Angel. Un trio de rêve au sommet pour ce reboot qui s'annonce déjà comme un énorme succès. Postée à très peu d'intervalle sur les réseaux sociaux de ces artistes, l'information n'a pas pris beaucoup de temps avant de faire le tour de la toile. Si le teaser est très court, il révèle toutefois des sonorités pop et R'n'B ainsi qu'une date de sortie imminente : le 13 septembre prochain soit dans quelques jours. Encore un peu de patience...