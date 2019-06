Lana Del Rey annonce la date de sortie de son prochain album en plein concert !

Décidément, Lana del Rey n'en finit pas de faire parler d'elle ! Il y a quelques jours, la chanteuse faisait déjà le buzz en publiant un court extrait de son futur album Norman Fucking Rockwell sur son compte Instagram. Et il semblerait que l'interprète de Born to Die soit d'humeur généreuse puisque cette dernière vient tout juste de faire une énorme révélation. En effet, lors d'un concert en Irlande il y a quelques jours, Lana del Rey a crié "I hope you like the new record. It’s coming out in two months

" (J'espère que vous aimez le nouvel album. Il sortira dans deux mois).

Actuellement en pleine tournée des festivals à travers toute l'Europe, la chanteuse américaine ne cesse de teaser son prochain opus sur ses différents réseaux sociaux depuis des mois. A grands coups de poèmes, d'extraits vidéos ou de photos, Lana del Rey aime avant-tout partager son travail avec se sfans de la première heure. Une proximité qui semble plaire puisque Norman Fucking Rockwell semble déjà très attendu. Allez, encore un peu de patience !