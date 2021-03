Lana Del Rey annonce déjà un nouvel album pour juin prochain !

En 2019, Lana Del Rey dévoilait Norman Fucking Rockwell, son sixième album studio ! Depuis, si la chanteuse n'a pas chômé -elle s'est notamment illustrée aux côtés de Miley Cyrus et Ariana Grande pour Charlie’s Angels ou avec son premier recueil de poésies intitulé Violets Bent Bakcwards Over The Grass- elle avait quelque peu laissé de côté sa carrière musicale. Un léger contre-temps qui vient tout juste de toucher à sa fin avec la sortie de son nouvel opus : Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, ce projet tant attendu qui comprend pas moins de onze titres devrait être suivi, dans très peu de temps, d'un tout nouvel opus. La preuve avec cette récente publication de la star sur Instagram.

C'est la mine morose que Lana Del Rey vient d'annoncer la sortie, le 1er juin prochain, de Rock Candy Sweet. À peine le temps pour la chanteuse américaine de digérer son septième album qu'elle en annonce déjà un huitième. Pourquoi ? Tout simplement pour apporter une réponse immédiate aux nombreuses critiques qui ont été publiés en marge de la sortie de Chemtrails Over The Country Club. "Je tiens à vous remercier encore une fois pour les articles de qualité comme celui-ci, et pour m'avoir rappelé que ma carrière a été construite grâce à l’appropriation culturelle et la glamourisation des violences domestiques. Je vais continuer à défier ces pensées sur mon prochain disque, le 1er juin, intitulé Rock Candy Sweet" avait-elle alors répondu de manière cinglante. Un album qui s'annonce déjà assez polémique...