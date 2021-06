Lady Gaga : Years & Years reprend son titre The Edge of Glory pour le 10e anniversaire de Born This Way (AUDIO)

Alors que ses Little Monsters attendent avec impatience la tournée mondiale de son dernier opus qui devrait arriver dans les mois à venir, Lady Gaga vient d'annoncer une jolie surprise à l'occasion des 10 ans de son album Born This Way. Devenu l'un des projets les plus cultes de l'artiste, cet album marque surtout la reconnaissance ultime de son statut de popstar après l'immense succès de The Fame et The Fame Monster. Porté par les titres Judas, Born This Way ou encore Marry The Night, il s'est écoulé en 2011, lors de sa sortie, à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Et davantage en streams. Pas de quoi donner la grosse tête à la chanteuse américaine qui renchaîne deux ans plus tard avec Artpop, qui a eu plus de mal à rencontrer son public, puis Joanne en 2016. Mais pour l'heure, c'est son second album studio que la chanteuse a décidé de célébrer en grande pompe. Et pour cela, elle a décidé de s'entourer de "la crème de la crème".

En effet, comme elle l'affirmait sur les réseaux sociaux, Lady Gaga va dévoiler une édition totalement exceptionnelle de Born This Way avec pas moins de six nouvelles versions de chansons interprétées par des artistes de la communauté LGBTQIA+. Après Big Freedia sur le titre Judas et Kylie Minogue, choisie pour reprendre Marry The Night, c'est au tour de Olly Alexander, désormais seul à la tête de Years & Years, de faire son apparition sur cette réédition avec une reprise de The Edge of Glory. Vous pourrez retrouver tous ces titres lors de la sortie dans les bacs de ce nouveau projet le 25 juin prochain. Ne ratez pas le coche !