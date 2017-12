Lady Gaga : Un nouvel aperçu du film A Star is Born de Bradley Cooper (PHOTO)

Décidément, Lady Gaga en aura fait des choses en 2017 ! En plus d'avoir assuré le Super Bowl en début d'année, la superstar a également sorti un documentaire Netflix (Gaga: Five Foot Two), reçu une standing ovation de la part de cinq présidents des USA, prépare un nouvel album qui semble se dessiner avec l'arrivée d'un nouveau look, pour une nouvelle ère musicale. Mais ce n'est pas tout ! L'interprète de "Poker Face" a trouvé le temps de jouer le rôle principal du premier film de Bradley Cooper : A Star is Born. Et voilà qu'une nouvelle image issue du tournage est révélée par EW !

Une nouvelle image issue du film A Star is Born

Le choc risque d'être grand pour les fans de Lady Gaga, tant la pop star ressemble à Stefani Germanotta (son vrai nom) à ses débuts. Limite, ça deviendrait difficile de la reconnaître ! Petit piqûre de rappel : A Star is Born raconte une histoire d'amour entre deux artistes Jackson Maine (Bradley Cooper) et Ally (Lady Gaga) qui va devenir célèbre grâce à son talent. Le film sera un remake des versions de 1937 (avec Janet Gaynor), de 1954 (avec Judy Garland) et de 1976 (avec Barbra Streisand). On parie que cette énième version sera un succès ? Rendez-vous dans quelques mois au cinéma ! En attendant, retour sur les plus grands succès de Lady Gaga en tant que chanteuse.