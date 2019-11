Lady Gaga : The Fame Monster à 10 ans, découvrez vos chansons préférées !

Voilà plus de 10 ans que Lady Gaga débarquait dans le paysage musical avec le titre Just Dance. Un succès immédiat suivi du, non moins réussi, album The Fame Monster, sorti le 18 novembre 2009. A l'occasion de l'anniversaire du plus grand succès de la star américaine, l'équipe de Virgin Radio a décidé de vous (re)partager certains des titres les plus marquants de cet opus devenu iconique. Et même si on ne vous a pas ressorti les fameux Alejandro, So Happy I Could Die ou encore Lovegame, c'est par dépit. On vous rassure. Néanmoins, on ne pouvez pas passer à côté de Bad Romance, l'un des plus gros succès de l'année, ou encore de Telephone, en duo avec Beyoncé. Autant de hits qui apparaissent sur l'album The Fame Monster, écoulé à plus de 15,7 millions d'exemplaires (avec The Fame).