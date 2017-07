Soyez prêts à sortir votre Disco Stick lumineux les Little Monsters ! Dans quelques heures Lady Gaga entamera sa cinquième tournée mondiale : le Joanne World Tour. Convoquée au tribunal pour l'affaire Kesha, la chanteuse américaine sera malgré tout à Vancouver (Canada) dès demain pour livrer le tout premier show d'une salve de concerts à travers le globe. À quoi peut-on s'attendre sur scène ? Avec Lady Gaga, il faut tout envisager et dans tous les cas on sait qu'on ne sera pas déçus... Comme elle l'a confirmé plus tôt, l'interprète de "The Edge Of Glory" profitera de ces dates pour chanter de nouvelles chansons... donc dès demain ! En attendant de découvrir le Joanne World Tour, découvrez deux teasers plutôt excitants.

LADY GAGA JOANNE WORLD TOUR starts in 3 days #JOANNEworldtour #JOANNE pic.twitter.com/qh4cQSMlmF — xoxo, Gaga (@ladygaga) 29 juillet 2017

Quelques notes de musique, le vrombissement d'un moteur, un éclair mystérieux... Voilà ce à quoi on a droit dans les deux teasers postés par Lady Gaga sur les réseaux sociaux, pour faire monter l'excitation avant sa première date du Joanne World Tour. Les fans noteront également la présence d'une voiture sur les vidéos... Qu'est-ce que cela signifie ? Chez Virgin Radio, ça nous rappelle forcément le clip de "Marry The Night"... Lady Gaga commencera--t-elle ses concerts avec ce titre de sa discographie ? C'est ce qui se murmure... On a hâte de voir tout ça dès demain ! Ah et au fait : vous aussi vous ne comprenez pas pourquoi Lady Gaga, U2 ou Metallica ont été snobés aux VMAs 2017 ? Nous non plus.