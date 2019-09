Lady Gaga : Son nouvel album décalé à début 2020

La fin de l'année 2018 et le début de 2019 auront été marqués par un duo de chanteurs (et/ou acteurs) totalement hors du commun : Lady Gaga et Bradley Cooper. Sorti en octobre 2018, le film A Star is Born aura su séduire des millions de personnes à travers le monde par son histoire touchante et sa bande-originale exceptionnelle. Avec des titres tels que Shallow ou encore Always Remember Us this Way, l'acteur hollywoodien et la chanteuse habituée des polémiques étaient probablement loin de s'imaginer un tel succès. Pourtant, l'album s'est écoulé à des milliers d'exemplaires et aura raflé un nombre indécent de prix à travers le globe.

Et alors que certains annonçaient déjà une tournée mondiale pour l'interprète de Bad Romance et le beau gosse de Very Bad Trip, il n'en est rien ! Au contraire, c'est bel et bien en solo que Lady Gaga devrait faire son retour en studio. Annoncé ce week-end lors d'une conférence de presse de la maison de disque Universal, la chanteuse a succès sortirait donc cet opus début 2020, soit près de 4 ans après Joanne, son cinquième album. Une nouvelle qui a visiblement ravi les Little Monster...