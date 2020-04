Lady Gaga : Son concert One World: Together At Home sera diffusé sur France 2

Notez ce rendez-vous exceptionnel sur vos agendas ! Le samedi 18 avril, le grand concert caritatif One World: Together At Home sera diffusé en direct sur France 2. Lancé à l'initiative de la très engagée Lady Gaga, cet événement réunira un grand nombre de célébrités qui se produiront depuis leur salon. Parmi les artistes ayant accepté l'invitation de l'interprète de Bad Romance, on notera la présence de Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John ainsi que Billie Eilish, Chris Martin de Coldplay, J Balvin, John Legend, Maluma ou encore Lizzo.

Suite à une conférence de presse virtuelle organisée il y a quelques jours, Lady Gaga a tenu à exprimer ses motivations : "Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier qui sont en première ligne durant cette crise. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement. Je prie aussi pour ceux qui sont malades". Il faut dire que la star ne cesse de s'engager. Après avoir récolté plus de 35 millions de dollars pour la cause, il paraissait logique que cette dernière sollicite désormais les personnalités du monde de la musique.

One World: Together At Home sera diffusé le samedi 18 avril, de 2h à 4h du matin heure française. Les internautes pourront se rendre sur le site France.tv entre 21h et 2h du matin pour suivre les préparatifs de la soirée.