Lady Gaga : Son album Chromatica est enfin sorti, écoutez-le sur Virgin Radio !

Lady Gaga aurait dû dévoiler son album Chromatica en avril dernier ! Manque de pot, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et en a profité pour mettre la pagaille dans les projets musicaux de nombreux artistes. Un malheureux contre-temps qui ne semble pas avoir perturbé la star aux millions d'albums vendus. De retour sur le devant de la scène après son énorme succès dans le film A Star is Born -et la bande-originale vendue à plusieurs millions d'exemplaires-, l'interprète de Bad Romance nous dévoile 16 titres inédits, qui ne manqueront pas de nous faire danser tout l'été, et que Lady Gaga décrit comme "nés dans la souffrance".

En effet, comme elle le confie à Apple Music lors d'une interview, "Ce qui s'est passé entre moi et cet album, c'est qu'inconsciemment je ressentais de la joie, alors que consciemment je ressentais une immense dépression parce que je me sentais comme un objet et non pas comme un être humain". Des confidences que Lady Gaga souhaite désormais chanter dans son nouvel opus qu'elle défendra à travers le monde dans les mois à venir. Il faut dire que quatre ans après la déception de son album Joanne et sept ans après Artpop, la chanteuse américaine mise gros sur ce nouveau projet. Alors qu'elle a déjà dévoilé les tubes Stupid Love, Rain on Me (en duo avec Ariana Grande) et Sour Candy (avec Blackpink), la chanteuse nous présente désormais l'intégralité de Chromatica. On y retrouve également un duo exceptionnel avec Elton John. Rien que ça.

Toujours très créative tout au long de sa carrière, Lady Gaga se surpasse dans cet album avec univers tout droit sorti des films de science-fiction. Un style post-apocalyptique qui devrait plaire à ses Little Monsters et combler leur frustration liée à l'attente de ces derniers mois. Avec Chromatica, la chanteuse renoue avec ses premiers succès The Fame et Born This Way. Des albums conçus pour les pistes de danse, parfaitement efficaces et dans l'air du temps. "J'espère que les gens écouteront cet album et que non seulement ils m'accompagneront dans mon voyage personnel, mais aussi qu'ils vivront leur propre voyage et qu'ils danseront pour libérer leur propre douleur" confiait récemment Lady Gaga lors de la sortie officielle de l'album.